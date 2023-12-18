السيسي يوجه التحية لمرشحي الرئاسة: عمل عظيم وأداء سياسي راق

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه للمرشحين بانتخابات الرئاسة 2024، قائلًا «من كل قلبي أتوجه للمرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راق، يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع.

وأضاف «السيسي» خلال كلمته بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، أنَّ «أبناء مصر الكرام أنَّ فخري بكم لا حدود ولا نهاية له، واختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف اتحمل أمانته امام الله عز وجل وأمامكم وسيشهد التاريخ به».