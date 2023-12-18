أحمد عز يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات: أثق بحبك لتراب مصر

هنأ الفنان أحمد عز، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة منذ قليل.

وقال عز لـ«الوطن» إنّه واثق من حب وعشق الرئيس السيسي لتراب مصر، وحرصه على مصالح الشعب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، مضيفا: «أتمنى العمل على تذليل الصعوبات الاقتصادية لبدء نهضة شاملة في كل المجالات سواء في الزراعة أو الصناعة وكذلك الثقافة والرياضة».

أحمد عز: مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة

وتابع: «مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، انطلاقا من تاريخها وعراقة شعبها».