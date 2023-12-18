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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد عز يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات: أثق بحبك لتراب مصر

كتب:

خالد فرج
04:52 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الفنان أحمد عز، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة منذ قليل.

وقال عز لـ«الوطن» إنّه واثق من حب وعشق الرئيس السيسي لتراب مصر، وحرصه على مصالح الشعب في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، مضيفا: «أتمنى العمل على تذليل الصعوبات الاقتصادية لبدء نهضة شاملة في كل المجالات سواء في الزراعة أو الصناعة وكذلك الثقافة والرياضة».

أحمد عز: مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة

وتابع: «مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، انطلاقا من تاريخها وعراقة شعبها».

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.