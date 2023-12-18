إلهام شاهين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: سيستكمل مسيرة التنمية

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت نتيجتها منذ قليل بفوز الرئيس السيسي بنسبة أصوات 89.6%.

وقالت شاهين، عبر تدوينة على انستجرام: «مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التي بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا، ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خير لمصر ولكل المصريين».

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصوله على إجمالي 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتا.