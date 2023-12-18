إلهام شاهين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: سيستكمل مسيرة التنمية
كتب:
أحمد شعراني
04:40 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
إلهام شاهين
هنأت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت نتيجتها منذ قليل بفوز الرئيس السيسي بنسبة أصوات 89.6%.
وقالت شاهين، عبر تدوينة على انستجرام: «مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسي، وإن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التي بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا، ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خير لمصر ولكل المصريين».
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصوله على إجمالي 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتا.