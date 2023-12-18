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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزيرة البيئة تهنئ الرئيس السيسي: فترة جديدة من الإنجازات والتنمية  

كتب:

بسمة عبد الستار
04:37 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والعاملين بالوزارة وجهازيها بأخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وبداية مرحلة جديدة من الإنجازات التي تدفع عجلة التنمية للدولة المصرية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين ويحفظ حق الأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة للأمة في أحرج المواقف وأكثرها صعوبة، للعبور بهم إلى بر الأمان والحفاظ على كيان الدولة المصرية وكرامة أبنائها.

وأعربت الوزيرة عن ثقتها في ما ستشهده الفترة القادمة من إنجازات على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في ملف البيئة الذي شهد طفرة نوعية بعدما حرص الرئيس على وضعه ضمن أولويات الدولة المصرية، للحفاظ على مواردها الطبيعية وحق مواطنيها في بيئة نظيفة خالية من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

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بقلم بسمة عبد الستار