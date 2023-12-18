نائب رئيس الإمارات يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب محمد بن راشد عبر منصة «إكس»: «أبارك لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين».

أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية .. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة .. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار .. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 18, 2023

رئيس الإمارات يبارك للرئيس السيسي

وكان محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قدم المباركة والتهاني للرئيس السيسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، قائلًا إنه يتمنى للرئيس السيسي التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها، مؤكدًا أن الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة.