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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب رئيس الإمارات يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:19 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
محمد بن راشد

محمد بن راشد

هنأ نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب محمد بن راشد عبر منصة «إكس»: «أبارك لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين».

رئيس الإمارات يبارك للرئيس السيسي

وكان محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قدم المباركة والتهاني للرئيس السيسي بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، قائلًا إنه يتمنى للرئيس السيسي التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها، مؤكدًا أن الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة.

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