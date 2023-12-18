البترول: استثمارات بـ6.6 مليار جنيه بمشروعات البنية التحتية في 10 سنوات

على مدار السنوات العشر الماضية، وجهت وزارة البترول جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات متكاملة، لتأمين وتداول إمدادات الوقود، وإنشاء مشروعات جديدة لخطوط نقل الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وخلال السنوات الماضية، انتهت وزارة البترول من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، بإجمالي أطوال 1500 كيلومتر، بتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 6.6 مليار جنيه، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.

كما يتم العمل على تنفيذ عدد من خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال حوالي 1130 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تبلغ 12.8 مليار جنيه، ومن أهمها خط منتجات «ميدور/ الحمراء»، خط خام «وادي حجول/ السخنة»، وازدواج خط خام «شقير/ أسيوط»، وفق بيانات وزارة البترول.

كما يجري تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية، لتدعيم الشبكة القومية للغاز، بإجمالي أطوال 1234 كيلومتراً، منها خط غاز «العامرية / العلمين»، كما يتم تنفيذ عدد من خطوط الغاز الرئيسية الأخرى، بإجمالي أطوال حوالي 75 كيلومتراً، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 7.9 مليار جنيه، من أهمها خط «السليمانية/ شمال الجيزة»، تغذية توسعات مدينة الفيوم الجديدة، ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة».

تطوير الموانئ البترولية المتخصصة على مستوى الجمهورية

وعملت الدولة على تطوير كافة الموانئ البترولية المتخصصة ورفع كفاءتها، مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية، ليواكب ما سيتم تقديمه من خدمات متميزة عبر الموانئ ، وهو ما يأتي في إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، ومن اهم الموانئ التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، موانئ سوميد وسونكر بالسخنة، وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية، ورصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، وميناء الحمرا بالعلمين.