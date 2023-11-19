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رئيس جهاز الشروق يتفقد مسار خطوط البترول وأبراج الكهرباء في السلام

كتب:

أيمن حمزة
03:59 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس جهاز الشروق يتفقد مسار خطوط البترول وأبراج الكهرباء بمنطقة السلام

رئيس جهاز الشروق يتفقد مسار خطوط البترول وأبراج الكهرباء بمنطقة السلام

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، منطقة السلام المضافة للمدينة لمراجعة الموقف الحالي لمسارات خطوط البترول المارة بالمنطقة، والجاري تغييرها بخطوط جديدة، وكذلك المراجعة على الطبيعة لمواقع أبراج الكهرباء.

وتأتي الجولة التي شارك فيها قيادات الإسكان بجهاز تنمية مدينة الشروق، بهدف الإعداد لأعمال تمهيد الطرق ومدخل المنطقه وإمدادها بالمرافق الرئيسية.

ومن جهةً أُخرى، أعلن رئيس الجهاز الانتهاء من إحلال وتجديد 400 قاعدة عامود إنارة بالأحياء السابع والثامن والتاسع، ضمن خطة الجهاز، مؤكدا استكمال الأعمال داخل نطاق الأحياء المذكورة نظرا لتنفيذها منذ نشأة المدينة.

ووجّه سعد، بتكثيف الرعاية في الحدائق، مؤكدا استمرار المرور يوميا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

كان المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أعلن استمرار الحملات الأمنية لضبط النباشين.

وكانت الحملات أسفرت عن ضبط 6 تروسيكلات مخالفة، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والعشوائية، والتعامل معها بكل حسم وقوة طبقا للقانون لإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.