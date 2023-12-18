أمين «البحوث الإسلامية»: اللغة العربية فضلها كبير وشأنها عظيم

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، ضرورة التمسك باللغة العربية، والحفاظ عليها والعمل على استعادة مكانتها، في ظل التحديات التي تواجهها.

وقال «عياد» في كلمته التي ألقاها خلال احتفال جامعة الأزهر باليوم العالمي للغة العربية، إن اللغة العربية فضلها كبير، وشأنها عظيم، فهي لغة الدين والثقافة والحضارة العربية والإسلامية.

وأضاف أن اللغة العربية وسيلة المسلم لفهم مقاصد النص القرآني ومعانيه، كما أنها مهمة جدًا للعلوم الشرعية بشكل عام، ولعلوم القرآن والتفسير بشكل خاص.

وأشار إلى أن اللغة العربية، انتقلت من كونها لغة خاصة إلى لغة كونية حين أصبحت لغة القرآن الكريم، وشكلت في أطرها أسس الحضارة الكونية العظمى التي سادت العالم قرونا عديدة.

واختتم عياد كلمته، بالتأكيد على أن اللغة العربية تعاني ما تعانيه الأمة، لكنها تملك على الرغم من ذلك قوة تمكنها من التجدد والانتشار.