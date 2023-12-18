عروض مسرحية في احتفال متحف سوهاج القومي بيوم اللغة العربية

أعلن متحف سوهاج القومي إقامة احتفال فني اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع مدرسة جيل المستقبل الدولية، يتضمن عروضا وفقرات ترفيهية وتثقيفية للأطفال والنشء، حيث يوافق اليوم 18 ديسمبر يوم اللغة العربية من كل عام.

مظاهر الاحتفال باللغة العربية

وأوضح بيان المتحف، أن الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية يتضمن مسرحية بعنوان «إنصاف اللغة العربية»، ويقدم بها الأطفال قيم حول اللغة العربية وقيمتها بالمجتمع وكيف تعود لتصبح لغة رائدة، وينصفها أبنائها وأهمية قواعدها واستخدامها.

كما يضم الحفل استعراضا فنيا بعنوان «لغة الضاد»، يقدمه الأطفال أيضا حول قيم اللغة العربية وقواعدها، وقصيدة اللغة العربية تنعى حظها، والتي يلقيها الطلاب في وصف حال للغة العربية اليوم، ثم استعراض بعنوان «اللغة العربية ما أحلاها»، ويتناول حليات ومظاهر الجمال والتراكيب باللغة العربية، وورشة رسم لوحة باسم متحف سوهاج القومي للاطفال.

محاضرة عن اللغة العربية بمتحف سوهاج القومى

وينتهي احتفال متحف سوهاج القومى بمحاضرة بعنوان «الشكل والاعجاز في القرآن الكريم»، يلقيها الدكتور علاء الدين عبد العال، رئيس قسم الآثار الإسلامية والقبطية بكلية الآثار جامعة سوهاج.