«الصحفيين» تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ مجلس نقابة الصحفيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة الوطن والشعب المصري.

وشدد مجلس النقابة على أهمية الصحافة في صناعة مستقبل الأوطان، متمنيا أن تشهد فترة الرئيس الجديدة تحقيقاً لمطالب الصحفيين وفي مقدمتها تحرير الصحافة والمجال العام لتكون قادرة على التعبير عن مطالب المواطنين.

وأكدت النقابة على المطالب التي تقدم بها نقيب الصحفيين للمرشحين الرئاسيين وعلى رأسهم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، وأبرزها تعيين المؤقتين من الصحفيين بالصحف القومية.

وأعربت النقابة عن أملها في استجابة الرئيس السيسي لمطالبها بتحسين أوضاع المؤسسات القومية وأوضاع الصحفيين والصحافة.