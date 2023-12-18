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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عضو مجلس نقابة الصحفيين: الرئيس السيسي نجح في بناء جدار من الثقة مع المواطنيين

كتب:

سهيلة هاني
04:27 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
أيمن عبد المجيد

أيمن عبد المجيد

قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تمثل صفحة ناصعة في تاريخ الديمقراطية المصرية لما شهدته من إقبال غير مسبوق يعكس وعي الشعب المصري بأهمية الانتقال من آلية الميدان إلى اللجان في التعبير عن الآراء، ويمكن القول أن الشعب اختار الاستقرار، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأكد للعالم رسائل بليغة أنه يقف خلف قيادته ودولته في مواجهة التحديات.

جدار الثقة مع المواطنيين 

وأكد «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة المصرية نجحت في العشر سنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء جدار الثقة مع المواطنين بمختلف الفئات سواء الشباب أو المرأة، ونجحت في التأمين الفكري للشباب، كما أن المرأة حققت مكتسبات كبيرة في العشر سنوات الماضية من حيث التمكين في المجالس النيابية والتشريعية، وكذلك المواقع القيادية في مختلف المؤسسات، لذلك كان يجب على الشعب المصري أن يختار الرئيس السيسي مرة أخرى لتحقيق مزيد من التقدم. 

مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية 

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة واسعة من كافة فئات الشعب المصري سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية المختلفة التي شاركت في العملية الانتخابية فجميع الأحزاب شهدت نشاط على أرض الواقع من خلال المؤتمرات وحث المواطنيين على المشاركة، بالإضافة إلى دور الإعلام الهام في تعزيز حصون الوعي وأهمية المشاركة في هذه الملحمة الوطنية.

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