عبد الرحيم كمال بعد فوز الرئيس السيسي: اللهم اجعلها سنوات خير

هنأ الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي أعلنت نتيجتها منذ قليل، بنسبة أصوات 89.6%.

وكتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته على «فيسبوك»: «على بركة الله.. اللهم اجعلها سنوات خير وأمان ونصر للمصريين».

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وينتظر السيناريست عبد الرحيم كمال عرض مسلسله الرمضاني، الحشاشيشن، الذي قال عنه في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أن أسرة المسلسل أنتهت من تصوير 70% من أحداث مسلسل الحشاشين.

وأضاف «كمال»: «فريق مسلسل الحشاشين يعرض رمضان المقبل، وانتهينا من تصوير 70% من أحداثه، المأخوذ من وقائع حقيقية من القرن الـ11، ويدور حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين».

مسلسل «الحشاشين» سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.