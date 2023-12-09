عبد الرحيم كمال: الفن «ساحر» في شرح الأفكار وتوصيلها بشكل سريع للجمهور

قال الكاتب والمفكر عبد الرحيم كمال، أن الله سبحانه وتعالى فى أعظم الكتب وأقدسها اختار فكرة القص، ووصف القرآن بأنه أحسن القصص، مشيرًا الى أن القص تعبير شديد البلاغة.

قصاص الأثر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة « ON»، مع خالد أبو بكر، قائلًا « كلمة قص جاية من قصّاص الأثر اللى بيمشي عشان يعرف الأثر، عشان الحاضر والمستقبل، فهو نبش فى الماضي، عشان تصحح الحاضر ويبقي ليك مستقبل كويس، فهو تعبير في منتهى الدقة، أنه أحسن القصص».

الناس بتحب اللطف والفن لطيف

وتابع: «الناس بتحب اللطف والفن لطيف وليس مباشرا، اللطف والصنعة والموهبة زى لاعب الكورة، ازاى بيرقص ويجيب جول، فاللطف فى القص بيخلي الحاجة اللى احنا عايزينها منهم توصل لقلبهم على طول».

الفن ساحر فى توصيل الفكرة والتحذير بخطورة شئ ما مثل الإدمان

وأكمل: « الفن ساحر فى توصيل الفكرة والتحذير بخطورة شئ ما مثل الإدمان، حتى لو هنتكلم فى حاجة لها علاقة بالحب، والفن يصل بشكل سريع جدًا، لأن انساني قوي، وبيحط ناس مكان الشخصيات، وليس متعالي».