عبد الرحيم كمال: تصوير 70% من مسلسل الحشاشين استعدادا لعرضه في رمضان المقبل

يواصل فريق مسلسل «الحشاشين» بطولة كريم عبد العزيز، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، التصوير حاليا في إحدى المناطق داخل القاهرة استعدادا لعرضه في رمضان المقبل 2024.

وأكّد السيناريست عبد الرحيم كمال لـ«الوطن» تصوير بعض مشاهد المسلسل في العام الماضي، وتأجل الباقي بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى، موضحا أن تصوير يحتاج لوقت طويل في عدة بلدان مختلفة.

تصوير 70% من أحداث مسلسل الحشاشين

وأضاف «كمال»: «فريق مسلسل الحشاشين يعرض رمضان المقبل، وانتهينا من تصوير 70% من أحداثه، المأخوذ من وقائع حقيقية من القرن الـ11، ويدور حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين».

مسلسل «الحشاشين» سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أمّا «الحشاشين» فهي طائفة إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الـ11 الميلادي، واشتهرت ما بين القرن الخامس والسادس هجري، وكانت معاقلهم الأساسية في إيران والشام، بعد أن هاجر بعضهم من إيران.