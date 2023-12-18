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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جامعة الأزهر: فوز السيسي في الانتخابات إضافة حقيقية للجمهورية الجديدة

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:50 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

هنأ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس الوعي الكبير للشعب المصري العظيم الذي يبرهن كل يوم على إسهامه في صنع مستقبل أفضل للوطن الحبيب مصر، لافتًا إلى أن هذا الفوز يعد إضافة حقيقية إلى الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وتوجه رئيس جامعة الأزهر بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية في فترة رئاسته الجديدة؛ من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.

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