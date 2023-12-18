ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق وتداول السلع الاستراتيجية، بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.

ضبط أرز وسجائر في الإسكندرية

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيس الرقابة، نفذت حملة تموينية على الأسواق؛ لضبط الأسعار ومتابعة الأسواق، أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر حيازة أرز مجهول المصدر، وبدون مستندات وعبوات بها نقص وزن وجرى مصادرة 80 كيلوجراما.

- تحرير محضر حيازة سكر مجهول المصدر، وبدون فواتير وجرى مصادرة 25 كيلوجرام سكر.

- تحرير محضر حيازة وبيع وعرض سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وجرى مصادرة 143 علبة سجائر.

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات.

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السكر.

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بأحد منافذ مشروع جمعيتي.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالمحلات.

- تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام.