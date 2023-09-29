نقيب المحامين يعلن عن توفير مستشفى خاص للأعضاء: مجاني بالكامل

أعلن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، عن أول مستشفى مجاني مخصص للمحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، مشيرًا إلى أن هذه المستشفى مكون من 11 طابقًا مجهزة بالكامل.

مستشفى نقابة المحامين

وأشار نقيب المحامين، في تصريح له، على هامش احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي شمال الشرقية، إلى أن هذا المستشفى سيقدم كافة الخدمات العلاجية، مؤكدًا أن المستشفى تبرع بالكامل لنقابة المحامين، والنقابة ستقوم بالإعلان عن التفاصيل كافة، خلال الشهر القادم.

وأضاف نقيب المحامين أنه يسعى لأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم، مشيرًا إلى أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى لإنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

الجمعية العمومية للمحامين

وفي السياق ذاته، لفت نقيب المحامين إلى أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين، في شهر أكتوبر المقبل، لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وحد أقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك بإشراف قضائي كامل.