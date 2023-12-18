وكيل «خطة النواب»: نجاح الرئيس السيسي دليل على وعي شعب مصر

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المصريين أثبتوا أنهم على وعي ودراية بكل المخاطر التي تحيط بهم، وجاءت نتيجة انتخابات الرئاسة اليوم، دليل على هذا الوعي، مشيرا إلى أنهم اختاروا الأمان والقوة والعدل والحنكة، باختيارهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة، يستكمل فيها ما بدأه من إنجازات، ويحافظ على الأرض ومقدرات الأمة.

وأشار النائب مصطفى سالم، في بيان، إلى أن الرئيس يواجه الكثير من التحديات خلال فترة ولايته الجديدة، وهي تعتبر امتداد للتحديات المستمرة طوال الفترة الماضية، حيث تستمر التحديات السياسية من خلال المشاكل الموجودة على حدود مصر من الشرق والغرب، والتحديات الاقتصادية الكثيرة، التي تحتاج لإدارة رشيدة وحكمية.

ولفت وكيل خطة النواب، إلى ان الفترة المقبلة، ينتظر الشعب عددا من القوانين المهمة، مثل قانون الإيجارات القديمة، وقانون البناء الموحد وغيرها، ما يجعل الملف الاقتصادي حافلا بالعديد من القضايا المهمة.

وأضاف: مصر دائما في مقدمة اختيارات الرئيس والشعب معا، مصر هي الأساس وهي الوطن وهي الغد، نبدأ معك الرئيس عهد جديد، تنفتح فيه أبواب الخير بعون الله وتوفيقه رغم كل الصعاب.