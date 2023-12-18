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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أبو الغيط يهنئ السيسي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

عمرو حسني
05:18 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، تستمر 6 سنوات، بحسب نتائج الانتخابات الرئاسية 2024.

تغريدة أبو الغيط لتهنئة الرئيس السيسي

وكتب أبو الغيط، في تغريدة عبر منص «إكس»، تويتر سابقاً: «أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة أغلبية أبناء الشعب المصري والفوز بولاية رئاسية جديدة، وأتمنى له كل التوفيق والسداد في قيادة مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إقليمنا العربي المليء بالتحديات».

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