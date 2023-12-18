أبو الغيط يهنئ السيسي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، تستمر 6 سنوات، بحسب نتائج الانتخابات الرئاسية 2024.

أهنئ فخامة الرئيس #عبدالفتاح_السيسي علي ثقة اغلبية أبناء الشعب المصري والفوز بولاية رئاسية ثالثة. واتمني لسيادته كل التوفيق والسداد في قيادة #مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إقليمنا العربي المليء بالتحديات.@AlsisiOfficial @EGPresidency_AR pic.twitter.com/zwU7eZdDJ1 — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) December 18, 2023

تغريدة أبو الغيط لتهنئة الرئيس السيسي

وكتب أبو الغيط، في تغريدة عبر منص «إكس»، تويتر سابقاً: «أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة أغلبية أبناء الشعب المصري والفوز بولاية رئاسية جديدة، وأتمنى له كل التوفيق والسداد في قيادة مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إقليمنا العربي المليء بالتحديات».