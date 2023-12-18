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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب:

محمد عزالدين
04:41 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بانتخابه رئيسا لفترة رئاسية جديدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد ملك البحرين، حرص المملكة الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر العلاقات الراسخة مع مصر والارتقاء بها الى آفاق أرحب وأشمل.

وأشاد ملك البحرين بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين بلاده ومصر في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة.

 

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