ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

بعث حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بانتخابه رئيسا لفترة رئاسية جديدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكد ملك البحرين، حرص المملكة الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر العلاقات الراسخة مع مصر والارتقاء بها الى آفاق أرحب وأشمل.

وأشاد ملك البحرين بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين بلاده ومصر في إطار ما يجمعهما من علاقات ثنائية متميزة.