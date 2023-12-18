وزير الصناعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

تقدم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد ثقة الشعب المصري فيه وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد البلاد عام 2014.

نجاح الشعب في الانتخابات الرئاسية

وقال الوزير، إن نجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله يعد خطوة هامة على طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر، والتي تبعث برسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب، ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

المشاركة الانتخابية

وثمن وزير الصناعة، المشاركة الكبيرة والإقبال من المواطنين في السباق الانتخابي والذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والوعي، والحرص على بناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة.