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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نتطلع لمواصلة الشراكة القوية مع الرئيس السيسي

كتب:

محمد عزالدين
05:10 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

عبرت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواصلة الشراكة القوية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

وأكدت أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تشمل مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

ولفتت إلى أن العلاقة مع مصر تشمل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية.

وتابعت: «ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي لتجقيق سلام عادل ودائم وآمن».

 

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