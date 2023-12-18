أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، هدوء سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات الاثنين داخل كافة البنوك المصرية في ظل أن أسعار العملات تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وتستعرض الوطن في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين، والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في ختام التعاملات داخل بنك مصر سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية بلغ 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة إلى 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.