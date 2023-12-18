الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يهنىء الرئيس السيسي

تقدم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي- رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه للرئاسة المصرية للمرة الثالثة على التوالي، هذا الفوز الساحق الذي يبرهن على ثقة عموم الشعب المصري، وإصراره على توليه قيادة الوطن للوصول إلى بر الأمان والاستقرار.

وأضاف أن هذا الفوز الساحق في العملية الانتخابية، جاء نتيجة طبيعية للأداء الوطني الفريد، والكفاءة والإخلاص والعطاء الذي يقدمه الرئيس، حيث تحمل النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة واضحة للتأييد الشعبي الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج له، متمنيين له مزيدا من النجاح والتوفيق، لتحقيق آمال وطموحات شعب مصر.