احتفالات حاشدة بالمنيا بعد فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

شهدت محافظة المنيا انطلاق مسيرة حاشدة بالسيارات، من أمام مقر حزب مستقبل وطن، وجابت الشوارع الرئيسية عبورًا بكوبري النيل العلوي.

المنيا تحتفل بفوز الرئيس السيسي

شارك في المسيرة التي جابت شارع كورنيش مدينة المنيا، مرورًا بمبنى ديوان عام المحافظة، ما يقرب من 3 آلاف شخص، رافعين إعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

احتفالات بالمنيا بعد فوز الرئيس السيسي بالانتخابات

حمل المحتفلون لافتات كتب عليها «حبيب الملايين» و«السيسي رئيسي» و«تحيا مصر»، مع صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما استخدمت مكبرات الصوت لتشغيل الأغاني الوطنية، تعبيرًا عن الفرحة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على نسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.