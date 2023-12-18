بالصور والأعلام.. مسيرات في المحافظات احتفالا بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

نظمت الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، احتفاليات في مختلف شوارع ومحافظات مصر، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة، وحصوله على 39 مليونا و702 ألف صوت و451 صوتا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.

وأطلق حزب مسقبل وطن مسيرات احتفالية بالسيارات في مختلف محافظات مصر، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن جانبه، نظم حزب حماة الوطن احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة أمام مقر الأمانة المركزية، كما أطلق عددا من المسيرات في مختلف محافظات الجمهورية.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالات في شوارع محافظات مصر، ضمت كيانات من أعضاء التحالف، ومؤسسة حياة كريمة، احتفالا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي شوارع منطقة المهندسين، نظم حزب الحرية المصري مسيرات بالأعلام وصور الرئيس السيسي، بمشاركة أعضاء الحزب، كما كان هناك حضور من كبار السن وذوي الهمم؛ للاحتفال بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات، وكذلك أطلق الحزب احتفالاته في مختلف المحافظات.