«الأعلى للطرق الصوفية» يهنئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

هنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي وشيخ مشايخها، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، متوجها إلى الله بالدعاء أن يوفِّقَه في فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالي من كل مكروهٍ وسوءٍ.

رئيس الأعلى للطرق الصوفية يشيد بالانتخابات الرئاسية

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، مشيدا بما بذلته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، ورجال القضاء المصري من جهد كبير مخلص، أدى إلى تمكين ملايين المصريين من الإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة.

وأكد أن ما قام به الرئيس السيسي من جهد في السنوات العشر الأولى، أحيا البنية التحتية كما لم يحدث من قبل بشكل يفوق الخيال، وسوف يكون قادرًا على استكمال البناء مثلما فعل عندما قاوم الإرهاب وانتصر عليه، وعندما فعل الإصلاح الاقتصادي وحققه، وعندما تمكن من رفع مستوى أشياء كثيرة في بلدنا لم تكن على هذا المستوى من قبل.

وأضاف: أتوقع من الرئيس مزيدًا من الانفتاح الداخلي والخارجي والقدرة على التوازن الدولي، والحرص على مصلحة البلاد والعباد كما يفعل دائمًا.