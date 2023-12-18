مسيرة بالسيارات تجوب شوارع الفيوم احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

نظّم حزب مستقبل وطن بالفيوم مسيرة حاشدة بالسيارات، احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 89.6% من إجمالي أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

جاءت المسيرة برعاية النائب عبد القادر الجارحي، أمين عام الحزب بالمحافظة، والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالحزب، وسط مشاركة الآلاف من أبناء المحافظة الذين عبروا عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.

جاء ذلك، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، وبحضور ومشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية من أعضاء الحزب بالفيوم، وعدد كبير من المواطنين على مستوى المحافظة وبعض الشخصيات العامة.

الفيوم تحتفل بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

واحتفل المواطنون بفوز الرئيس السيسي من خلال مسيرة حاشدة بالسيارات انطلقت من ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، مرورًا بشارع جمال عبد الناصر اتجاه دخول الفيوم، ثمّ ملف مدخل نادي قارون، وشارع جمال عبد الناصر، في اتجاه الخروج من الفيوم، والتوجه إلى الطريق الدائري، ثمّ العودة إلى عبد المنعم رياض.

أعلام مصر ترفرف في الفيوم

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام مصر على السيارات وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تشغيل الأغاني والأناشيد الوطنية عبر مكبرات الصوت، تعبيرا عن فرحتهم العارمة بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأكد المشاركون دعمهم للقيادة السياسية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمالا لمسيرة التنمية، وتأكيدًا على تأييدهم ودعمهم لكافة الإجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية.