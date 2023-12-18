وزير التنمية المحلية يشكر «الوطنية للانتخابات» على جهود تيسير عملية الاقتراع

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 من جانب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والتى أعلن فيها فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الهيئة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والإعلاميين.

فترة الانتخابات

وتوجه اللواء هشام آمنة بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزية وانتظام جميع لجان الاقتراع على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمحافظات على مدار الساعة.

استحقاق انتخابي

كما تقدم وزير التنمية المحلية بالشكر إلى المحافظين وقيادات الوزارة والعاملين بغرفة العمليات وإدارة الأزمات وشبكة الطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، على الجهد الرائع الذي بذلوه على مدار أيام الانتخابات الرئاسية، مما ساهم فى خروج الاستحقاق الانتخابي بصورة رائعة ومشرفة للدولة المصرية أمام العالم أجمع، مشيداً بالتنظيم والإعداد الجيد من كل القيادات التنفيذية بالمحافظات، والذي ساهم في التيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة المصرية وقضاة مصر.