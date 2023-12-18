إنشاء سوق حضري في قرية الكوم الأحمر بأسيوط ضمن برنامج التنمية المحلية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولته بمركز البداري، موقع إنشاء سوق حضري للخضروات والفاكهة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

محاصيل الموالح

وتفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري، والذي سيضم أقساما للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة، خاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات.

والتقى المحافظ بعض أهالي قرى مركز البداري، وبعض تجار الخضر والفاكهة بالمركز وبعض المزارعين، وذلك لمناقشة مقترحاتهم لإنشاء السوق الحضري والاستماع إلى مقترحات الأهالي والتجار، لتوفير الخدمات والمرافق للسوق، وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية، واستمع إلى شرح من المهندس عصام القرن لمراحل تنفيذ المشروع والخدمات التي سيتم توفيرها بالمشروع.

مجمع صناعات زراعية

وأكد المحافظ، اتخاذ خطوات جادة لإنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر على مساحة 40 فدانا، لخدمة المنطقة بالكامل، وتم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لترفيق المنطقة، لتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة.