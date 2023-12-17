«التنمية المحلية» تتابع جهود الشرقية وبورسعيد في تنفيذ الخطة الاستثمارية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق.

خطة استثمارية لرصف وتجميل المحافظات

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي الشرقية وبورسعيد في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية، ففي الشرقية جرى متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية لوضع طبقة من الأساس بشارع عزبة التل بمدينة الحسينية تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بعد الانتهاء من توصيل المرافق العامة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين، فضلا تطوير الشوارع الداخلية بأبو كبير منها شارع صبري شريف وشارع حمزة والنادي الرياضي وبنك مصر، وفي الزقازيق رصف شارع القومية.

رفع كفاءة الطرق

وفي بورسعيد، رفع كفاءة وتطوير شارع عبد الحليم بنطاق حي الزهور وذلك بالتنسيق مع جهاز التعمير بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.