نادي قضاة مصر يهنيء الرئيس السيسي لفوزه بولاية جديدة: لمزيد من التقدم والازدهار

تقدم نادي قضاة مصر، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد ثقة الشعب المصري فيه رئيسا لجمهورية مصر العربية، متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم لما فيه الخير لهذا البلد الطيب وشعبه الكريم.

وقال البيان: «نتقدم لشعبنا العظيم بتحية احترام وتقدير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسب غير مسبوقة، تدل على وعي شعبنا وإدراكه للمخاطر الخارجية التي تحيط بالوطن، وأهمية تلك المرحلة الحرجة والتي تستدعي ضرورة التكاتف لمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار».

واختتم البيان: لا يفوتنا في هذا المقام أن نوجه الشكر لجميع قضاة مصر المشرفين على العملية الانتخابية، لما بذلوه من جهد في سبيل أداء ما تم تكليفهم به دستوريا.