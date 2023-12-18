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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سعد الحريري يهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

محمد أباظة
06:12 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
سعد الحريري

سعد الحريري

هنأ سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، الشعب المصري، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بالسباق الرئاسي.

وكتب سعد الحريري، عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إكس»: «مبروك لمصر وشعبها الطيب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، ستمكنه بالتأكيد من قيادة هذا البلد العزيز وسط عواصف المنطقة». 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، أنَّ إجمالي ما حصل عليه السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.