سعد الحريري يهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

هنأ سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، الشعب المصري، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بالسباق الرئاسي.

وكتب سعد الحريري، عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إكس»: «مبروك لمصر وشعبها الطيب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، ستمكنه بالتأكيد من قيادة هذا البلد العزيز وسط عواصف المنطقة».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم، أنَّ إجمالي ما حصل عليه السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.