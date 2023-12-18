مؤسسة عدالة ومساندة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعربت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة، عن سعادتها بهذا الفوز العظيم، مؤكدة أن الشعب المصري الذي خرج بالملايين لصناديق الاقتراع، كان واعيا لما يدور حوله من مخاطر وتحديات، وقرر أن يكون شريكا في الدفاع عن الوطن من ناحية، وفي استكمال مسيرة البناء والتنمية لفترة ثالثة من ناحية أخرى.

وقالت الدكتورة هالة عثمان، إن الشعب المصري بمختلف طبقاته وأطيافه، كان بطل هذه الانتخابات الرئاسية 2024، ومشاهد خروج المرأة المصرية وكبار السن والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، كلها كانت رسالة قوية لمن يريد أن يعود بهذا الوطن للوراء وهي: أننا قادرون على بناء دولتنا الحديثة في الجمهورية الجديدة.