«دير شبيجيل» الألمانية: المصريون أعادوا انتخاب السيسي لولاية جديدة

سلطت مجلة «دير شبيجيل» الألمانية الضوء على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة لحكم مصر بأغلبية كبيرة، في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تم الإعلان عن نتائجها اليوم الاثنين.

إعادة انتخاب السيسي

وتابعت المجلة الألمانية: «أظهرت النتائج الرسمية، إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأغلبية كبيرة في الانتخابات الرئاسية في مصر، وكما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين، فإن السيسي، الذي يتولى الحكم منذ عشر سنوات، حصل على 89.6% من الأصوات، وبذلك حصل السيسي على فترة ولاية أخرى مدتها 6 سنوات».

نسبة تصويت غير مسبوقة

واستطردت المجلة الألمانية: «وقال رئيس الهيئة الانتخابية، حازم بدوي، إن نسبة إقبال الناخبين بلغت مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى 66.8%، وجرت الانتخابات بشكل عام بسلاسة، ولم تكن هناك أي مخالفات عطلت العملية الانتخابية».

أصوات حصل عليها المنافسون

وبحسب الهيئة الانتخابية، فقد صوت 4.5% من الناخبين لصالح المنافس حازم عمر، من حزب الشعب الجمهوري، وجاء المرشحان الآخران، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري، فريد زهران، وعبد السند يمامة، من حزب الوفد الوطني الليبرالي، في المركزين الثالث والرابع.