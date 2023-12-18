نواب يهنئون الرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية: النتيجة تعكس ثقة الشعب في قيادته

هنأ عدد من نواب مجلسي الشيوخ النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا.

واعتبر النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، واكتساح النتيجة في مقابل منافسيه، لها دلالات إيجابية كبيرة، منها أنه تكليف جديد من الشعب للرئيس، لبناء الجمهورية الجديدة، وإيمان المصريين بإخلاص وقدرة السيسي علي حماية مقدرات الوطن والحفاظ عليه.

وهنأ أبو عايشة الرئيس السيسي بعد الفوز، مؤكدا أن ملايين المواطنين الذين خرجوا للتصويت، كانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم، وأثبتوا بحق، أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري، وقدموا صورة مبهرة أمام العالم كله.

فوز السيسي يعكس ثقة الشعب

وهنأ الناىب عثمان، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية 2024، وثقة الشعب المصري العظيم فيه، لولاية رئاسية جديدة.

وقال «عثمان» إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية، مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، بعدد 44.7 مليون ناخب، وهى تعبر عن الوعي الكبير لدى الشعب المصري، بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، وتعبر عن الاصطفاف الوطني خلف الدولة والقيادة السياسية.

وهنأ النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي عقب إعلان فوزه بالانتخابات، مثلت خارطة طريق للدولة المصرية خلال الـ6 سنوات المقبلة، من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وتأكيده أن البطل في مواجهة التحديات، هو المواطن المصري العظيم، الذى تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة.

رئيس تضامن النواب يهنئ الرئيس السيسي

وهنأ النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال «القصبي»، إن شعب مصر بالكامل، وثق في الرئيس السيسي بكل محافظات مصر، علاوة على ثقته في القيادة السياسية، الذي ظهر في نتيجة تصويت المصريين.

ولفت إلى أن حجم التحديات الإقليمية والدولية والمحلية كبيرة، معلقا: «أهنئ الرئيس السيسي وأدعو كل أفراد الوطن بالتكاتف، ونظل في حالة اصطفاف وعمل جاد، وعطاء لهذا الوطن، الذي يستحق منا الكثير.

نورا علي: السيسي بطل ضحى بالكثير من أجل وطنه

ووجّهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، التهنئة للرئيس السيسي لتوليه فترة رئاسية جديدة.

وقالت: «تحية واجبة وعظيمة لجموع المصريين، على الصورة الحضارية غير المسبوقة التي رسموها في انتخابات الرئاسة، معلنين مواصلة المسير والتحدي خلف قائدهم الرئيس السيسي».

وأوضحت نورا علي، أن نتيجة الانتخابات انتصار لمصر، وانتصار للاستقرار والتنمية، وانتصار لبطل ضحى بالكثير من أجل وطنه، فاستحق هذه المكانة العظيمة لدى شعبه، واستحق ثقة الحشود التي خرجت بالملايين لدعمه.

وهنأ النائب عمرو القماطي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعلان فوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «المصريون سطروا ملحمة وطنية فريدة وغير مسبوقة في نسب المشاركة، واكتساح الفوز لمرشح، ما يؤكد الرغبة الكاملة للشعب على تجديد العهد مع الرئيس السيسي، وإيمانا منه على أن الرئيس على قدر الثقة، التي وضعوها فيه ولايته لمصر».

الخروج التاريخي للمصريين تأييد لمسار ثورة 30 يونيو

وقدمت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، خالص التهاني للشعب المصري، لنجاح الاستحقاق الدستوري والحضور التاريخي للمصريين في لجان الاقتراع، موضحة أن خروج المصريين، يمثل انتصارا جديد لثورة 30 يونيو، وتجديدا للثقة في مسار الثورة، التي خرج لها ملايين المصريين.

وهنأت «سلامة»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه التاريخي، مجددة الثقة لقيادة سفينة الوطن، داعية المولى عز وجل أن يعينه ويوفقه لإدارة البلاد، مشيدة بالإنجازات التاريخية، وحركة البناء والنمو غير المسبوقة، والمواقف التي سيذكرها التاريخ له، باعتباره أحد بناة هذا الوطن.

وهنأ النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية لمدة 6 سنوات مقبلة، بأغلبية ساحقة، مؤكدا أن ذلك يعكس شعبية الرئيس بين المصريين، وثقتهم في أداء الرئيس وقدرته على قيادة مصر، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وتقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بأغلبية كاسحة فى الانتخابات الرئاسية، موجهاً كل التحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم كله بمشاركته الكبيرة في هذه الانتخابات.

تقدمت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإعلام، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوليه ولاية رئاسية جديدة، مؤكدة أن الشعب المصري جدد الثقة في الرئيس، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، التي بدأها منذ أكثر من 10 سنوات.