جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل اثنين من ضباطه في معارك مع مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية وصحف إسرائيلية في نبأ عاجل قبل قليل، وكشف جيش الاحتلال عن هوية الضابطين القتيلين.

مقتل ضابطين لجيش الاحتلال في غزة

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن أحد القتيلين ضابط برتبة نقيب، يُدعى يارين جاهالي، 22 سنة، من «رحوفوت»، قائد فصيلة من القوات الخاصة في لواء «جفعاتي»، قًُتل في معركة مع فصائل المقاومة في جنوب غزة.

أما القتيل الآخر، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، فهو أيضاً نقيب احتياط، يُدعى نتانئيل سيلبيرج، 33 سنة، من «نعمة»، كان قائدًا في قوات العمليات الخاصة «ياهالوم»، التابعة لفيلق الهندسة القتالية، وقتل أثناء القتال في شمال غزة.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة

ويدخل العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ73، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 18 ألف شهيد، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أكثر من 450 من الضباط والجنود، منذ بدء عمليات التوغل البرية في قطاع غزة.