«التحرير الفلسطينية»: إسرائيل فشلت أمام صمود شعبنا

قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، إنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي فشلت فشلا ذريعا أمام صمود الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ الإدارة الأمريكية تغذي استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وقف العدوان الإسرائيلي

وأضاف أبو يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الهدف الرئيسي للجبهة يتمثل في وقف الحرب العدوانية والإجرامية لحفظ الدم الفلسطيني، متابعا: «تتضافر الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ففي كل لحظة يسيل الدم الفلسطيني، ويسقط عدد كبير من الشهداء والجرحي، فضلا عن تدمير المباني السكنية والمنشآت الخدمية».

جرحى وشهداء ومفقودين تحت الركام

وتابع الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، أنّ أكثر من 75 ألف فلسطيني سقطوا بين جريح وشهيد ومفقود تحت الركام، نتحدث عن 194 شهيدا في محافظات الضفة والقدس، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني إلى حرب شعواء ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والإنسانية، ويجري تعطيش وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني الذي جرى تهجيرهم قسريا من غزة.