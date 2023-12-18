رئيس مركز ملوي بالمنيا: إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية فورا

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، اجتماعا مع مدير الإدارة الزراعية وحماية الأراضي، ونواب رئيس المركز، لمناقشة مستجدات ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأكد رئيس المركز، تكاتف وتضافر الجهود لكافة الهيئات للتعامل بكل حسم والضرب بيد من حديد، وإزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الدولة.

منع أي تعديات على الأراضي الزراعية

وشدد «السايس» على رؤساء الوحدات القروية التسع والأجهزة التنفيذية، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والتحرك الميداني والفوري؛ لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن واجبه الوظيفي في نطاق مسؤوليته في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية.