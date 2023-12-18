محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: الشعب يقدر الإنجازات العظيمة

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تهنئة مقرونة بكل معاني التقدير والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا مدى اعتزاز جموع الشعب المصري وتقديرهم لما قدمه للوطن والمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر وتحقيق التنمية الشاملة.

تحقيق نهضة شاملة واستكمال مسيرة العطاء

وأعرب محافظ المنيا عن أمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاه في تحقيق النهضة الشاملة واستكمال مسيرة العطاء في بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه الشكر لأبناء المحافظة لمشاركتهم غير المسبوقة أثناء العملية الانتخابية واصطفافهم خلف قيادتهم السياسية.

مسيرات في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي

وانطلقت في مدينة المنيا مسيرات بالسيارات جابت عددا من الشوارع الرئيسية وكورنيش مدينة المنيا احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024.