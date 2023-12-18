رئيس «حماية المستهلك» يهنئ الرئيس السيسي: نجدد العهد لكم وللوطن

تقدم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب المصري العظيم فيه لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد الرئاسة، من أجل هذا الوطن وشعبه العظيم، وذلك عقب الإعلان رسمياً اليوم عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار السجيني، أن الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024 هو الوطن والمصريون، موجهًا الشكر لقضاة مصر، ورجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلوه من جهد لخروج المشهد الانتخابي بهذا الشكل المُشرف.

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تهنئته التي جاءت نيابة عن نفسه والقيادات والعاملين بالجهاز، عن سعادته وتقديره البالغ للتمثيل المُشرف للشعب المصري ومشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق، ما يؤكد حرص الشعب المصري على الممارسة الديمقراطية وبناء مستقبل مصر لهم وللأجيال القادمة، وهو الأمر الذي نال إشادة واسعة بالمحافل الدولية والإقليمية، داعياً الله عز وجل أن يوفق الرئيس في خطة التنمية والتطوير والإصلاح وبما يحقق طموح وآمال الشعب المصري.

تجديد العهد

واستكمل رئيس الجهاز: «يؤكد العاملين بالجهاز على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعي اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الغراء، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن».