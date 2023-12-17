رئيس جهاز حماية المستهلك: حل بعض الشكاوى يستغرق وقتا قد يصل إلى شهر

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة في الفترة الحالية، ولكن هناك توجيهات من الحكومة المصرية بأن يتم إزالة أسباب الشكاوى.

مبادرة صديق المستهلك

وأضاف «السجيني»، خلال مؤتمر وقائع إطلاق مبادرة صديق المستهلك، بحضور ممثلي ومنسقي شركات السلع المعمرة، أنَّ هناك بعض الشكاوى تأخذ وقتا حتى يتمّ حلها ومن الممكن أن تمتد لفترة شهر ويتم خلال ذلك الفترة الاستعانة بلجنة فنية، ومشكلات أخرى يتمّ حلها قبل تسجيلها.

وتابع: «نفكر في المستقبل القريب أن يكون الجهاز ليس رد فعل، ونجهز وحدة لرصد الظاهرة قبل أن تتفشي ويكون هناك توصيات للحل، بمعني أن يكون هناك توعية ومراقبة للأسواق».

رقابة على الأسواق

وأشار إلى أنَّ الجهاز يطلب من المستهلك أن يكون مراقبًا للسوق والاتصال فور ظهور مشكلة على الخط الساخن أو إرسال الشكوى بالعنوان وسيتوجه الجهاز على الفور إلى محل البلاغ.