رئيس «حماية المستهلك»: أزمة السكر ستنتهي بضبط الأسواق وتكثيف الرقابة

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ مصر تنتج 85% من احتياجها من السكر، قائلًا: «نحتاج أن الدولة والأجهزة الرقابية تتواجد في السوق، وهناك بعض الحملات التي قمنا بها كان من بينها التفتيش على حجب السلع».

جهاز حماية المستهلك

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: «نستورد من 400 ألف إلى 500 ألف طن من السكر، لذلك أزمة السكر ليس لها أساس ونحتاج فقط إلى ضبط الأسواق»، مؤكّدًا أنَّ الفترة المقبلة الأجهزة الرقابية ستكون متواجدة في السوق.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

ووجه نصيحة للمستهلكين في حالة وجود أي شكاوي عليه المبادرة والاتصال بالجهاز على الخط الساخن 19588، مشيرًا إلى أنَّ تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء ووزير التموين لتوزيع السكر على شركات التعبئة بـ24 جنيهًا لبيعه للمستهلك بـ27 جنيهاً من أجل إنهاء الأزمة.