«حماية المستهلك»: شن 988 حملة خلال الشهر الماضي لضبط الأسواق

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز وجّه 15 حملة في الأسواق منذ 15 ديسمبر حتى الآن، موضحا أنّ السوق به بعض التجار المنضبطين وبعض التجار غير المنضبطين، ونعمل حاليا على حل الأزمة.

وأضاف السجيني، خلال كلمته في مؤتمر وقائع إطلاق مبادرة صديق المستهلك بحضور ممثلي ومنسقي شركات السلع المعمرة، أنّنا موجودين في الأسواق لضبط السلع والاستجابة لشكاوي المستهلكين، لافتا إلى أنّ الجهاز هو المحامي والمدافع عن المستهلك، والدليل على ذلك أنّ إجمالي الشكاوي 22 ألف شكوى، وخلال هذه الفترة ما تبقى من الشكاوى 3500 شكوى.

وتابع أنّه جرى شن 988 حملة خلال الشهر الماضي، وكمية المضبوطات مهولة، وأثناء الحملات وجدنا منتجات منتهية الصلاحية، مشيرا إلى ضرورة وجود الجهاز في الشارع كي يطمئن المستهلك، كما أنّ الجهاز على استعداد لاستقبال كل الشكاوى.