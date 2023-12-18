إسعاد يونس تنتهي من تصوير مشاهدها في «عصابة عظيمة»

انتهت الفنانة إسعاد يونس، من تصوير فيلمها الجديد عصابة عظيمة، وأعلنت ذلك منذ قليل عبر فيديو على انستجرام، قائلة: «فركش عصابة عظيمة».

وطرحت منذ أيام الشركة المُنتجة البرومو الرسمي للفيلم الذي يسيطر عليه حالة من الكوميديا، وظهرت الفنانة إسعاد يونس بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسد دوره الفنان كريم عفيفى في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.