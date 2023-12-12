كريم عفيفي يكشف كواليس مشاركته مع إسعاد يونس في «عصابة عظيمة»

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال فيلم جديد بعنوان «عصابة عظيمة»، للفنانة إسعاد يونس، والذي تنافس به على الإيرادات فى موسم أفلام رأس السنة المقبل 2024، حيث طرحت الفنانة إسعاد يونس البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح الفنان كريم عفيفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشاركته بالفيلم إضافة كبيرة في مشواره الفني، لأنه جمعه مع الفنانة إسعاد يونس، وجمعته الصدفة أن يجسد شخصية ابنها ضمن الأحداث، إذ كانت جميع مشاهده معها وكانت أمامه فرصة كبيرة للتعلم منها إنسانيًا قبل أن يكون على المستوي الفني.

الكوميديا تسيطر على كواليس التصوير

وأضاف «عفيفى» أن كواليس الفيلم كانت لا تخلو من الضحك والكوميديا، خاصة أن أحداث الفيلم تدور فى ذلك الإطار أيضًا، لافتًا إلى أنه أضاف بعض الإفيهات من روحه للشخصية التي يقدمها ولكن داخل سياق الأحداث.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول عصابة تنشأ عن طريق الصدفة وتدعى «عصابة عظيمة»، نسبة إلى اسم بطلة العمل الفنانة إسعاد يونس خلال الأحداث، حيث يورطها نجلها بعد ادارته لأملاكها ويتم النصب عليهم ويصبح عليها ديون وقروض، وتتشكل العصابة لاستراد حقوقهم.

الفيلم من بطولة اسعاد يونس، رنا رئيس، كريم عفيفى، محمد محمود، محمد ثروت، فرح الزاهد، عنبة، وآخرين من اخراج وائل احسان، وتأليف هاجر الابياري.