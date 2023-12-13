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فريدة سيف النصر تهنئ إسعاد يونس على فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»

كتب:

ضحى محمد
01:06 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
فيلم «عصابة عظيمة»

فيلم «عصابة عظيمة»

هنأت الفنانة فريدة سيف النصر، الفنانة إسعاد يونس على فيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، التي تعود من خلاله للسينما بعد غياب طويل.

فريدة سيف النصر تهنئ إسعاد يونس على فيلمها الجديد

ونشرت فريدة سيف النصر، عبر صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوستر فيلم عصابة عظيمة، قائلة: «مبروك يا حلوة يا قمرة يالا بينا بقى.. الرجوع للحق فضيلة.. أس أس هتجيبلهم الهسهس».

أحداث فيلم «عصابة عظيمة»

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس؛ إذ تجسد شخصية والدة كريم عفيفي، التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لاستعادة حقوقهما

ويشارك في بطولة العمل، بجانب إسعاد يونس، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، وكريم عفيفي، وفرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري، وإخراج وائل إحسان.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.