إسعاد يونس تكشف عن البرومو الرسمي لفيلم «عصابة عظيمة»

كشفت الفنانة إسعاد يونس، عن البرومو الرسمي لفيلم «عصابة عظيمة»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والمقرر أن تخوض به ماراثون أفلام رأس السنة 2024.

أحداث الفيلم

وسيطر على الفيلم حالة من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفى في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة اسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، من اخراج وائل احسان، وتأليف هاجر الابياري.