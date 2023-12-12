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إسعاد يونس تطرح البوستر الرسمي لفيلمها الجديد «عصابة عظيمة»

كتب:

هبة ياسر
03:00 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
إسعاد يونس

إسعاد يونس

طرحت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس البوستر الرسمي لفيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، والتي تُشارك به في موسم أفلام رأس السنة الجديدة. 

وعلقت عبر «فيس بوك»، قائلة: «عصابة عظيمة قربت توصل .. جاهزين؟»، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإنتاج نهضة مصر للسينما، وإخراج وائل إحسان وشارك في التمثيل كل من إسعاد يونس، وكريم عفيفي، ورنا رئيس، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وعنبة، وفرح الزاهد.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول عصابة تجسد فيها الفنانة إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية سرقة، ويتفق الثنائي على استرداد حقوقهم من خلال تشكيل عصابة.

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