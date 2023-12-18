جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 في محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 بمحافظة الإسماعيلية، بالتزامن مع إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات النقل وامتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، وتحديد اللجان في المحافظة، ورفع حالة الطوارئ في كل مديريات التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية، على أن تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير المقبل.

وحددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية كما يلي:

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

الخميس 11 يناير: مادة الرياضيات ومادة المهارات

السبت 12 يناير: مادة العلوم ومادة ICT.

تعقيم لجان امتحانات الإسماعيلية

وقال وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية، إنه وجه بتعقيم وتطهير المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية في اللجان ومنع دخول أي من أولياء الأمور إلى مقر اللجان، موضحا أنه وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المدارس واللجان التي ستبدأ فيها الامتحانات.